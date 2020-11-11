На трассе М-10 "Россия" в Ленобласти произошло смертельное ДТП

Погибли водитель Geely и его 75-летняя пассажирка.

Полицейские Тосненского района проводят проверку по факту смертельной аварии на 607-м километре автодороги М-10 "Россия". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 10 июля на трассе 78-летний водитель автомобиля Geely, при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, не пропустил машину Mercedes под управлением 57-летнего мужчины и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель Geely и его 75-летняя пассажирка погибли на месте. Правоохранителями проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Петербурга 10 июля произошло ДТП с участием мотоциклиста и водителя автомобиля BMW. В аварии пострадал байкер.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти