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В центре Петербурга столкнулись байкер и водитель BMW
Вчера, 22:32
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В центре Петербурга столкнулись байкер и водитель BMW

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Пострадал мотоциклист, ему диагностировали перелом ключицы.

В центре Петербурга 10 июля произошло ДТП с участием мотоциклиста и водителя автомобиля BMW. Об этом сообщили очевидцы в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте".

Авария случилась на пересечении Лермонтовского проспекта и Садовой улицы. На место происшествия приезжали сотрудники ДПС и скорой помощи.

В результате столкновения пострадал байкер, ему диагностировали перелом ключицы. Мужчина госпитализирован в Мариинскую больницу. 

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Стачек в Петербурге мотоциклист въехал в машину Lexus. Он пролетел около 40 метров. Пострадавший находился в тяжелом состоянии. 

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП

Теги: дтп с мотоциклом, дтп садовая улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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