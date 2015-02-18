В центре Петербурга столкнулись байкер и водитель BMW

Пострадал мотоциклист, ему диагностировали перелом ключицы.

В центре Петербурга 10 июля произошло ДТП с участием мотоциклиста и водителя автомобиля BMW. Об этом сообщили очевидцы в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте".

Авария случилась на пересечении Лермонтовского проспекта и Садовой улицы. На место происшествия приезжали сотрудники ДПС и скорой помощи.

В результате столкновения пострадал байкер, ему диагностировали перелом ключицы. Мужчина госпитализирован в Мариинскую больницу.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Стачек в Петербурге мотоциклист въехал в машину Lexus. Он пролетел около 40 метров. Пострадавший находился в тяжелом состоянии.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП