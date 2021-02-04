Жесткая авария с мотоциклистом случилась на проспекте Стачек

Мужчина пролетел около 40 метров, он находится в тяжелом состоянии.

Мотоциклист попал в серьезную аварию на проспекте Стачек, Мотоцикл Yamaha FZ8-N на большой скорости начало заносить, и водитель попытался затормозить, но врезался в тормозящий перед ним Lexus. От удара мотоцикл отбросило в сторону, а водителя выбросило на крышу машины. Он упал с другой стороны автомобиля. На место происшествия сразу же прибыли другие мотоциклисты. Видеозапись была опубликована в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", пишет spb.aif.ru.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Отмечается, что он был без защитной экипировки, кроме шлема и перчаток. Мужчина пролетел около 40 метров. На место происшествия прибыл его брат.

Пострадавшего доставили в реанимацию. По данным "Mash на Мойке", у него диагностировали разрыв селезенки, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб легкого и головного мозга тяжелой степени.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Никита Савинкин)