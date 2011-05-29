Сбивший насмерть пешехода на КАД Петербурга предстанет перед судом

Обвиняемый не выдержал необходимый боковой интервал.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Ленобласти. Водителю вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ, рассказали 1 августа в надзорном ведомстве.

В июле прошлого года обвиняемый, двигаясь по Кольцевой автодороге, не выдержал необходимый боковой интервал и сбил пешехода, который находился за пределами проезжей части. В результате аварии погиб 33-летний мужчина.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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