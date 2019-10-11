Водитель Skoda въехал в снегоуборочную технику на КАД и скончался на месте

Авария произошла в два часа ночи 29 ноября.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП с участием снегоуборочной техники на КАД. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На 27 км КАД 29 ноября в 02:05 Skoda Octavia, двигаясь от проспекта Культуры в сторону Новоприозерского шоссе, врезалась в грузовой автомобиль, который убирал снег на трассе.

В результате ДТП 53-летний водитель Skoda от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Ранее на Piter.tv: Момент аварии Renault с трамваем попал на видео.

Фото: МВД