Момент аварии Renault с трамваем попал на видео

Для многих пользователей соцсетей оставалось загадкой, как Renault выехал на встречную полосу и врезался в трамвай.

Утром на улице Комсомола недалеко от Финляндского вокзала легковушка врезалась в трамвай. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора одного из водителей.

Для многих пользователей соцсетей оставалось загадкой, как Renault выехал на встречную полосу и врезался в трамвай. Но когда появилось видео, стало очевидно, что водитель или пытался совершить какой-то странный маневр, или он не справился с управлением, и его вынесло прямо в трамвай.

О пострадавших информация не поступала, на месте собралась небольшая пробка.

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Фото и видео: Telegram/ Мегаполис