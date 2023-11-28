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Школьница пострадала в ДТП на перекрестке Пархоменко и Институтского

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Девочка попала в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести. 

В понедельник, 27 ноября, на пересечении Институтского проспекта и улицы Пархоменко произошло ДТП. 40-летняя автоледи за рулем иномарки Nissan Juke влетела в автомобиль LADA XRAY, которым управлял 39-летний житель Мурино. В результате случившегося пострадала 15-летняя пассажирка легковушки Nissan. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел в 16:50, когда петербурженка повернула налево, следуя по Институтскому со стороны 2-го Муринского проспекта. Женщина не пропустила ехавшую по встречной полосе машину. В результате этого маневра автомобили столкнулись. 

В ДТП серьезно пострадала ученица девятого класса петербургской школы. Девочка попала в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести. 

По факту ДТП проводится проверка. Добавим, что управлявшая иномаркой  женщина за 2023 год привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД дважды. Она превышала скоростной режим. За водителем отечественного авто нарушений в этом году не числится.

Ранее на Piter.tv: появилось видео с петербурженкой, которую похитил бывший возлюбленный.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп с ребенком, полиция, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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