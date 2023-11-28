Школьница пострадала в ДТП на перекрестке Пархоменко и Институтского

Девочка попала в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести.

В понедельник, 27 ноября, на пересечении Институтского проспекта и улицы Пархоменко произошло ДТП. 40-летняя автоледи за рулем иномарки Nissan Juke влетела в автомобиль LADA XRAY, которым управлял 39-летний житель Мурино. В результате случившегося пострадала 15-летняя пассажирка легковушки Nissan.

По информации Piter.tv, инцидент произошел в 16:50, когда петербурженка повернула налево, следуя по Институтскому со стороны 2-го Муринского проспекта. Женщина не пропустила ехавшую по встречной полосе машину. В результате этого маневра автомобили столкнулись.

В ДТП серьезно пострадала ученица девятого класса петербургской школы. Девочка попала в больницу. Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Добавим, что управлявшая иномаркой женщина за 2023 год привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД дважды. Она превышала скоростной режим. За водителем отечественного авто нарушений в этом году не числится.

Ранее на Piter.tv: появилось видео с петербурженкой, которую похитил бывший возлюбленный.

Видео: Piter.tv