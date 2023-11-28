Появилось видео с петербурженкой, которую похитил бывший возлюбленный

Ей помогли проезжавщие мимо очевидцы.

В Петербурге мужчина похитил бывшую возлюбленную, но попал в аварию на КАД. Женщину спасли проезжавшие мимо автомобилисты. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 27 ноября на внутреннем кольце КАД при движении от развязки с Таллинским шоссе в сторону развязки с Приморским шоссе Haval врезался в отбойник. В автомобиле была женщина в наручниках, которая просила о помощи.

На месте аварии был задержан 50-летний водитель и доставлен в отделение полиции. Позднее в полицию с заявлением обратилась 41-летняя пострадавшая. Она рассказала, что её бывший сожитель утром у дома по проспекту Героев против воли, применив физическую силу, посадил в свой автомобиль, пристегнул наручниками и повез в неизвестном направлении. Двигаясь по КАД, он не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение.

Как рассказал водитель-очевидец в группе "Дорожный инспектор", они смогли усадить пострадавшую девушку в свой автомобиль.

Оставлять девушку в таком состоянии после такого шоу посчитали не правильно. К этому времени девушка начала приходить в себя. Она осталась на ближайшей заправке. Там её уже забрали полицейские. очевидец

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый ранее был судим за незаконное предпринимательство и превышение должностных полномочий.

Фото и видео: ВКонтакте/ Дорожный инспектор.