Haval с пассажиркой в наручниках попал в ДТП на КАД

Водитель удерживал свою спутниц: когда произошла авария, она пыталась сбежать.

Утром в понедельник, 27 ноября, на КАД Петербурга произошла авария, к которой провела ссора между мужчиной и женщиной. Подробности приводит сообщество "Дорожный инспектор." ВКонтакте.

ДТП произошло примерно в 11:00 на развязке Приморского шоссе и КАД. Автомобиль Haval влетел в барьерное ограждение со стороны внутреннего кольца. Никто не пострадал, однако у ДТП оказалась любопытная предыстория. Утром в полицию обратились очевидцы, которые сообщили, что в машине кричит женщина, на которой надеты наручники. Она рассказала прибывшим на место происшествия сотрудникам ППСП УМВД по Приморскому району, что между ней 50-летним водителем Haval случился конфликт. Мужчина удерживал спутницу, а когда произошло ДТП, она пыталась сбежать.

Парочку доставили в отдел полиции. В отношении водителя составлен административный материал по статье "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона").

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.