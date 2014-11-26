Началась проверка после смертельного ДТП на внешнем кольце КАД

В ДТП погиб пассажир иномарки "Фольксваген Поло". Еще три человека пострадали.

Правоохранители проводят проверку по смертельному ночному ДТП на внешнем кольце КАД. Авария произошла 1 августа в 03:10 на 33 километре автодороги А-118. Дорогу не поделили "Форд Мондео" и "Фольксваген Поло". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что за рулем иномарки "Форд" находился 24-летний водитель. Двигаясь в крайнем левом ряду по четвертой полосе по КАД от Муринской дороги в сторону проспекта Культуры, он не справился с управлением и столкнулся в третьем ряду с автомобилем "Фольксваген Поло", которым управлял 38-летний мужчина. От удара "Форд" улетел в "отбойник".

В результате случившегося 24-летний автомобилист попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Водитель "Фольксвагена" и его 22-летняя пассажирка тоже были госпитализированы. Они находятся в тяжелом состоянии. Второй пассажир "Фольксвагена" скончался на месте ДТП. На вид ему было 30 лет. Личность погибшего устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что съезд с КАД на Витебский проспект в начале августа перекроют два раза.

Фото: Piter.tv