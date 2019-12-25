Съезд с КАД на Витебский проспект в начале августа перекроют два раза

Также на указанном съезде продлено до 5 августа движение автобусов и грузовиков, чей вес превышает 3,5 тонны.

В Петербурге временно ограничат движение на съезде с внешнего кольца КАД на Витебский проспект. Это связано с укладкой асфальтобетонного покрытия, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Съезд в направлении станции метро "Купчино" будет закрыт с 23:00 пятницы, 2 августа до 05:00 субботы, 3 августа, а также с 22:00 3 августа до 18:00 4 августа.

Также на указанном съезде продлено до 5 августа движение автобусов и грузовиков, чей вес превышает 3,5 тонны.

Ранее мы сообщили о том, что у развязки с Софийской улицей на КАД перекрыли две полосы движения из-за ремонтных работ.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"