У развязки с Софийской улицей на КАД перекроют две полосы движения из-за ремонтных работ

На развязке появятся дорожные знаки и барьеры, также смонтируют световую сигнализацию.

Две полосы движения перекроют в районе транспортной развязки Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга с Софийской улицей. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ, а именно – с заменой деформационного шва. Так, с 22 июля по 5 августа будут перекрыты первая и вторая полосы, с 6 по 22 августа закроют для движения третью и четвертую полосы.

На период перекрытия полос по оставшимся свободным для движения будет введено ограничение скоростного движения до 50 км/ч. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На развязке в указанные периоды появятся дорожные знаки и барьеры, также смонтируют световую сигнализацию. Информацию о закрытых полосах выведут на табло.

Ранее мы рассказывали о том, что на вход в вестибюль станции метро "Улица Дыбенко" с 22 июля возможны ограничения.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)