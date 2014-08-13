На улице Пограничника Гарьковского "Форд" насмерть сбил женщину

Инцидент произошел у нерегулируемого пешеходного перехода.

Накануне вечером, в районе 18:30 на улице Пограничника Гарьковского произошло смертельное ДТП. У нерегулируемого пешеходного перехода водитель "Форда" задавил женщину преклонного возраста, – следует из сообщения издания 78.ru.

Происшествие имело место на переходе около кинотеатра "Восход". Как пишут в Telegram-канале "Мегаполис", водитель легкового автомобиля, сбивший пенсионерку, после инцидента остался на месте. Личность потерпевшей пока что не установлена.

Ранее мы сообщали, что за ночь в пяти районах Петербурга сгорели четыре авто.

Видео: Telegram / Мегаполис