На дамбе Петербурга утром в ДТП погиб человек

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты следования.

В четверг, 10 ноября , около 11.00 на 137 км САД КЗС внутреннего кольца Невской стороны произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба КЗС Санкт-Петербурга.

На место происшествия выехали работники экстренных служб. В настоящее время на данном участке дороги свободна для движения только левая полоса. В аварии есть погибший.

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты следования.

Ранее на Сердобольской автомобилист с 41 штрафом насмерть сбил мужчину.

Фото: пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС СПб Минстроя России"