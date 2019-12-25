В ДТП на автодороге "Санкт-Петербург – Псков" погиб 50-летний водитель Mercedes

Он по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Golf.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП на автодороге "Санкт-Петербург – Псков". Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Около 23:05 в среду, 27 апреля, на 42 км автодороги "Санкт-Петербург – Псков" 50-летний мужчина за рулем Mercedes Е200, двигаясь из Петербурга в сторону Пскова, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Golf.

Водитель Mercedes от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, 34-летний водитель Volkswagen с ушибами поясницы и коленного сустава был госпитализирован в больницу, где после оказания медицинской помощи отпущен.

По факту ДТП проводится проверка.

Несколько дней назад иномарка пробила дорожное ограждение и опрокинулась на Таллинском шоссе.

Фото: Piter.tv