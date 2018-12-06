  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:12
145
romasdaria Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: иномарка пробила дорожное ограждение и опрокинулась на Таллинском шоссе

0 0

Обошлось без пострадавших.

В понедельник, 25 апреля, иномарка пробила ограждение и перевернулась на Таллинском шоссе. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Инцидент произошел на мосту над проспектом Народного Ополчения. Предположительно, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги. Известно, что на месте происшествия работают спасатели. Обошлось без пострадавших. Сейчас выясняются все детали произошедшего. 

Ранее петербуржцу, который задушил и обокрал возлюбленную, дали 11 лет колонии. Двумя годами ранее во время ссоры мужчина бросил бутылку, которая отлетела и попала в голову пострадавшей.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Женя Мисорин

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии