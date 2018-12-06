Видео: иномарка пробила дорожное ограждение и опрокинулась на Таллинском шоссе

Обошлось без пострадавших.

В понедельник, 25 апреля, иномарка пробила ограждение и перевернулась на Таллинском шоссе. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел на мосту над проспектом Народного Ополчения. Предположительно, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги. Известно, что на месте происшествия работают спасатели. Обошлось без пострадавших. Сейчас выясняются все детали произошедшего.

Ранее петербуржцу, который задушил и обокрал возлюбленную, дали 11 лет колонии. Двумя годами ранее во время ссоры мужчина бросил бутылку, которая отлетела и попала в голову пострадавшей.

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