На дороге "Гатчина – Ополье" в ДТП погиб 61-летний водитель

Произошла авария с большегрузом.

На автодороге "Гатчина – Ополье" 25 января произошло смертельное ДТП. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 25 января Scania G400 под управлением 35-летнего водителя совершила выезд на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Daewoo Gentra под управлением 61-летнего водителя.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Водитель большегруза к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021-2022 году не привлекался.

Утром 26 января на Митрофаньевском шоссе произошло тройное ДТП.

Фото: Piter.tv