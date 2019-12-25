На проспекте Наставников насмерть сбили 91-летнего перехода

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Пожилая женщина скончалась после ДТП на проспекте Наставников. Она переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, авария произошла 18-го октября около 18:20 у дома №45, корпус 1. Водитель "Рено" сбила женщину 1929-го года рождения, которая переходила в этот момент дорогу. Пострадавшая получила травмы, не совместимые с жизнью.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Краснопутиловской улице китайское авто завалилось на бок на газоне.

Фото: pixabay.com