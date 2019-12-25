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На Краснопутиловской улице китайское авто завалилось на бок на газоне
Сегодня, 16:57
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nadezhda_sib

На Краснопутиловской улице китайское авто завалилось на бок на газоне

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Сведения о пострадавших уточняются.

Иномарка оказалась за пределами проезжей части и "прилегла на бок" на Краснопутиловской улице. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По неизвестным причинам машина вылетела на газон. Других участников ДТП рядом замечено не было. 

Там было две скорых и пожарные (ну они всегда приезжают). Надеюсь, что с водителем все хорошо.

написал пользователь.

Детали произошедшего пока не раскрываются. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что легковушка сбила кабана в Приморском районе Петербурга. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, перевертыш
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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