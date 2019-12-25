На Краснопутиловской улице китайское авто завалилось на бок на газоне

Иномарка оказалась за пределами проезжей части и "прилегла на бок" на Краснопутиловской улице. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По неизвестным причинам машина вылетела на газон. Других участников ДТП рядом замечено не было.
Там было две скорых и пожарные (ну они всегда приезжают). Надеюсь, что с водителем все хорошо.
написал пользователь.
Детали произошедшего пока не раскрываются.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что легковушка сбила кабана в Приморском районе Петербурга.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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