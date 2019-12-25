На Краснопутиловской улице китайское авто завалилось на бок на газоне

Сведения о пострадавших уточняются.

Иномарка оказалась за пределами проезжей части и "прилегла на бок" на Краснопутиловской улице. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По неизвестным причинам машина вылетела на газон. Других участников ДТП рядом замечено не было.

Там было две скорых и пожарные (ну они всегда приезжают). Надеюсь, что с водителем все хорошо. написал пользователь.

Детали произошедшего пока не раскрываются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что легковушка сбила кабана в Приморском районе Петербурга.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK