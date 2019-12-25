  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Легковушка сбила кабана в Приморском районе Петербурга
Сегодня, 14:13
144
nadezhda_sib

Легковушка сбила кабана в Приморском районе Петербурга

0 0

За сбитого животного полагается штраф.

Утром 18-го октября кабан попал под колеса автомобиля на Приморском шоссе недалеко от поселка Лисий Нос. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Судя по кадру с места событий, авто пришлось увозить на эвакуаторе. О состоянии животного и водителя не сообщается.

Иногда ДТП с дикими животными приводит к летальному исходу. Так, например, водитель иномарки погиб после столкновения с лосем в Ломоносовском районе. 

Напомним, за сбитого зверя автовладельцы вынуждены платить штраф, он зависит от того, кто оказался под колесами авто, 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/ VK 

Теги: дтп, кабан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии