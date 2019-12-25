Легковушка сбила кабана в Приморском районе Петербурга

За сбитого животного полагается штраф.

Утром 18-го октября кабан попал под колеса автомобиля на Приморском шоссе недалеко от поселка Лисий Нос. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Судя по кадру с места событий, авто пришлось увозить на эвакуаторе. О состоянии животного и водителя не сообщается.

Иногда ДТП с дикими животными приводит к летальному исходу. Так, например, водитель иномарки погиб после столкновения с лосем в Ломоносовском районе.

Напомним, за сбитого зверя автовладельцы вынуждены платить штраф, он зависит от того, кто оказался под колесами авто,

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/ VK