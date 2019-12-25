В Мурино 49-летний мигрант скончался под колесами автомобиля Nissan

Водитель легковушки с места аварии скрылся.

Накануне, 12 августа, в Мурино произошло смертельное ДТП, участником которого стал 49-летний уроженец Узбекистана. Мужчина перебегал через дорогу вне зоны пешеходного перехода в момент аварии. Его сбила иномарка Nissan.

По информации Piter.tv, трагедия произошла на Екатерининской улице около ЖК "Гринландия". Водитель легковушки с места аварии скрылся. Пострадавший умер спустя несколько минут.

Петербуржца, который находился за рулем авто, удалось найти. Сейчас он находится в изоляторе. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Отметим, что за год подозреваемый четыре раза нарушил ПДД. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv