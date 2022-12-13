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Водитель Scania проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с "буханкой", в которой погибли 2 человека
Сегодня, 13:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Водитель Scania проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с "буханкой", в которой погибли 2 человека

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Колпино, которое произошло утром 20 марта. Об этом сообщила пресс-служба МВД России Петербургу и Ленинградской области.

По уточнённым данным, около десяти утра 20 марта 40-летний водитель, управляя  фурой Scania с прицепом, выехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке Рубежного шоссе и Понтонного проезда и столкнулся с автомобилем "УАЗ", который двигался по Понтонному проезду на разрешающий сигнал светофора. 

В результате ДТП "УАЗ" загорелся. Водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте. Полицейские установили личность пассажира, им оказался 55-летний житель Колпино, собственник "УАЗа". Личность водителя устанавливается.

Водитель фуры доставлен в полицию для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото:  ВКонтакте / ДТП и ЧП  | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб  (Александр Золотков)

Теги: колпино, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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