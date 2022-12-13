2 человека сгорели в автомобиле после ДТП в Понтонном проезде

Легковушка столкнулась с грузовиком "Скания" и воспламенилась.

В понедельник, 20 марта, на пересечении Рубежного шоссе и Понтонного проезда произошла авария со смертельным исходом. В горящей машине, которая вспыхнула после столкновения с грузовиком, погибли люди. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Петербургу.

Судя по данным в соцсетях, большегруз Skania столкнулся с автомобилем типа "буханка": водители не заметили друг друга. В результате легковой автомобиль загорелся.

В ведомстве добавили, что, по предварительной информации, в салоне легковушки находились 2 человека. Они погибли на месте.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Золотков)