Пенсионер на велосипеде скончался после ДТП на Маршала Блюхера

Также в аварии пострадали 16-летняя девушка и 10-летний мальчик, которые находились в салоне автомобиля.

Утром воскресенья, 19 марта, на проспекте Маршала Блюхера произошло смертельное ДТП. Иномарка сбила велосипедиста-пенсионера, который пресекал дорогу на красный сигнал светофора. При этом пострадали 2 школьника, которые находились в салоне автомобиля. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 44-летний водитель Volkswagen Caravelle совершил наезд на 82-летнего велосипедиста. После этого иномарка врезалась в бордюрный камень и металлическое ограждение.

Пожилой мужчина, управлявший велосипедом, от полученных телесных повреждений скончался в Мариинской больнице. Кроме того, пострадали пассажиры Volkswagen (16-летняя девушка и 10-летний мальчик). Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, после осмотра отпущены домой.

Проверку по факту ДТП проводит ГСУ ГУ МВД России по г. СПб и ЛО.

Ранее мы сообщили о том, что водитель легковушки попал в больницу после ДТП у "Сенной площади".

Фото: Pxhere