Водитель легковушки попал в больницу после ДТП у "Сенной площади"

В аварии пострадал водитель.

Сегодня, 19 марта, в центре Петербурга произошла серьезная авария. Инцидент произошел у станции метро "Сенная площадь". Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Водитель легкового автомобиля выскочил на красный сигнал светофора. Очевидец

В аварии пострадал водитель. Мужчину доставили в больницу.

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Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер