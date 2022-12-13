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Водитель легковушки попал в больницу после ДТП у "Сенной площади"

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В аварии пострадал водитель.

Сегодня, 19 марта, в центре Петербурга произошла серьезная авария. Инцидент произошел у станции метро "Сенная площадь". Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Водитель легкового автомобиля выскочил на красный сигнал светофора.

Очевидец

В аварии пострадал водитель. Мужчину доставили в больницу. 

Ранее на Piter.tv: правоохранители завели уголовное дело после смерти мальчика на складе с зерном в Ленобласти.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп около сенной площади, сенная площадь, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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