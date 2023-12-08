На трассе "Скандинавия" в ДТП погибли водитель и пассажир "Нивы"

По неустановленной причине водитель не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение, после чего автомобиль перевернулся.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП у поселка Огоньки. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около шести часов утра 16 июля в полицию поступило сообщение о ДТП на 67 км трассы "Скандинавия" в направлении Выборга.

Предварительно установлено, что 29-летний мужчина, управляя автомобилем Нива, по неустановленной причине не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП погиб и водитель, и его пассажир, мужчина 30 лет.

Ранее водитель каршеринга погиб в ДТП в Пушкинском районе Петербурга.

Фото: МВД