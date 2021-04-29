Полиция разбирается в деталях смертельного ДТП под Кингисеппом

Водитель "Газели" скончался на месте происшествия.

Под Кингисеппом вечером 27 мая произошло ДТП с участием автобуса, развозившего рабочих, грузовой "Газели" и автомобиля "Шкода". В МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали подробности этого происшествия.

На 214 км автодороги "Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье" 41-летний водитель автомобиля "Шкода", двигаясь в направлении города Сланцы, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком "Газель", после чего "Газель" столкнулась с автобусом под управлением 64-летнего водителя, в результате автобус съехал в лесополосу. Водитель "Газели" скончался на месте происшествия, личность его устанавливается, пассажир грузовика госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Травмы также получил один пассажир автобуса и водитель "Шкоды", оба госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Проводится проверка.

Ранее 18-летний водитель погиб в ДТП под Выборгом.

Фото: МВД по СПб и ЛО