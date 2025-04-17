По факту смертельного ДТП на Октябрьской набережной проводится проверка

В результате аварии мотоциклист скончался на месте вследствие полученных травм.

В среду, 16 апреля около 21:00 рядом с домом № 78 на Октябрьской набережной произошла авария с участием мотоцикла Yamaha, которым управлял мужчина 1963 года рождения, информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Следуя от Народной улицы в сторону проспекта Большевиков, водитель потерял контроль над мотоциклом, что привело к его падению. Вследствие этого мотоцикл столкнулся сначала с бордюром, а затем врезался в едущую впереди легковую машину ВАЗ-21101, находившуюся под управлением молодого человека 2000 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист скончался на месте вследствие полученных травм.

Органы правопорядка проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что сбивший насмерть пенсионерку на улице Танкистов предстанет перед судом. Обвиняемый в сентябре прошлого года, управляя машиной SsangYong, не убедился в безопасности маневра и около дома 30 по улице Танкистов наехал на 75-летнюю пенсионерку. В результате аварии пожилая женщина скончалась в медицинском учреждении. Уголовное дело направили в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти