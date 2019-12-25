На КАД в Кронштадтском районе во время аварии погиб водитель Лады

Госавтоинспекция устанавливает детали смертельного ДТП на КАД в Кронштадтском районе.
Днём 5 сентября на126 километре внешнего кольца КАД в Кронштадтском районе 31-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", не справился с управлением, в результате чего его автомобиль неоднократно перевернулся и наехал на припаркованный КАМАЗ в зоне проведения дорожных работ.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Водителя грузового автомобиля не было в кабине во время аварии.
В ДТП на Приморском шоссе байкеру оторвало ногу.
Фото: Госавтоинспекция по СПб и ЛО
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