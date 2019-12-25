На КАД в Кронштадтском районе во время аварии погиб водитель Лады

Он не справился с управлением, в результате чего его автомобиль неоднократно перевернулся.

Госавтоинспекция устанавливает детали смертельного ДТП на КАД в Кронштадтском районе.

Днём 5 сентября на126 километре внешнего кольца КАД в Кронштадтском районе 31-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", не справился с управлением, в результате чего его автомобиль неоднократно перевернулся и наехал на припаркованный КАМАЗ в зоне проведения дорожных работ.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Водителя грузового автомобиля не было в кабине во время аварии.

В ДТП на Приморском шоссе байкеру оторвало ногу.

Фото: Госавтоинспекция по СПб и ЛО