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На КАД в Кронштадтском районе во время аварии погиб водитель Лады
Сегодня, 16:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На КАД в Кронштадтском районе во время аварии погиб водитель Лады

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Он не справился с управлением, в результате чего его автомобиль неоднократно перевернулся.

Госавтоинспекция устанавливает детали смертельного ДТП на КАД в Кронштадтском районе.

Днём 5 сентября на126 километре внешнего кольца КАД в Кронштадтском районе 31-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", не справился с управлением, в результате чего его автомобиль неоднократно перевернулся и наехал на припаркованный КАМАЗ в зоне проведения дорожных работ.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Водителя грузового автомобиля не было в кабине во время аварии.

В ДТП на Приморском шоссе байкеру оторвало ногу.

Фото: Госавтоинспекция по СПб и ЛО

Теги: гаи, гибдд, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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