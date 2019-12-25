В ДТП на Приморском шоссе байкеру оторвало ногу

Он в крайне тяжелом состоянии госпитализирован с травматической ампутацией правой голени.

В Курортном районе в на Приморском шоссе тяжело пострадал байкер. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня в 09:45 в полицию поступило сообщение о ДТП, произошедшем на Приморское шоссе у дома 448. На месте происшествия было установлено, что 53-летний водитель автомобиля Volkswagen, поворачивая с Приморского шоссе налево, не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклу Harley-Davidson. В результате произошло столкновение транспортных средств.

Как рассказали правоохранители, 48-летнему байкеру оторвало ногу. Мужчина остался жив, но в крайне тяжелом состоянии госпитализирован с травматической ампутацией правой голени.

На автодороге "А-120" утром 5 сентября произошло смертельное ДТП.

Фото: МВД