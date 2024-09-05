На автодороге "А-120" утром 5 сентября произошло смертельное ДТП

Водитель легковушки скончался на месте.

Госавтоинспекцией Тосненского района устанавливаются обстоятельства столкновения грузовика и легковушки на встречной полосе. Авария оказалась смертельной.

Утром 5 сентября на 104 километре автодороги "А-120" неустановленный водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Dongfeng под управлением 55-летнего водителя. Из-за столкновения произошел съезд в кювет.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. Личность погибшего устанавливается.

Фото и видео: Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО