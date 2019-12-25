Мотоциклист погиб после ДТП с пешеходом на набережной реки Фонтанки

Пешехода госпитализировали.

Днем на набережной реки Фонтанки произошло серьезное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент у дома №134 произошел 16-го июня около 15:10. Мотоциклист 1972-го года рождения не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил мужчину. Водитель скончался на месте до прибытия "скорой помощи". Пешехода госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее смертельная авария с мотоциклистом произошла на Челябинской улице.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK