Мотоциклист скончался после ДТП с джипом на Челябинской улице

Мужчину в состоянии крайней степени тяжести госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Днем 16 июня в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля марки Jeep Grand Cherokee. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Возле дома №125 на Челябинской улице иномарка, за рулем которой находился 67-летний мужчина, стукнулась с мотоциклом под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП мотоциклист получил серьезные травмы и был госпитализирован в состоянии крайней степени тяжести. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.

На снимках, появившихся в сети, видно, что мотоцикл желтого цвета разбился вдребезги. У иномарки разбит бампер и практически слетело правое переднее колесо. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Денис Пьяникин