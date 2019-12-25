Мотоциклист серьезно пострадал после столкновения с "Джипом" в Красногвардейском районе

Пострадавшего госпитализировали.

Днем в Красногвардейском районе Петербурга "Джип" столкнулся с мотоциклом, есть пострадавший. Подробности аварии рассказала пресс-служба УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, столкновение произошло 16 июня около 12:35 на Челябинской улице у дома №125. За рулем "Джипа" находился мужчина 1952-го года рождения, а за рулем мотоцикла — мужчина 1988-го года рождения. В результате столкновения мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пострадавшая в ДТП с Ferrari девушка просит помощи на реабилитацию.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"