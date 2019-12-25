Во Всеволожском районе "ВАЗ" влетел в дерево

Пострадали 4 человека.

Утром во вторник, 16 июня, во Всеволожском районе произошла авария, в результате которой пострадали 4 человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.



ДТП произошло примерно в 5 часов утра на 5-м километре дороги Лехтуси – Лесколово. По неустановленной причине автомобиль "ВАЗ" улетел в кювет и протаранил дерево.





Водитель и пассажиры получили травмы легкой и средней степени тяжести. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

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Фото: ВКонтакте / dorinfo