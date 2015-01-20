Водитель погиб в ДТП на Аннинском шоссе, врезавшись в дерево

Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Вечером в Красносельском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла около 20:00 на Аннинском шоссе напротив дома 12.

По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2101" совершил съезд в кювет и столкнулся с деревом. В результате удара мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и экстренных служб. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Piter.TV сообщал, что тело пропавшего рыбака нашли на Борисовском озере под Петербургом.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области