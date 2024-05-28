В ДТП на дороге "Южное полукольцо" погиб 60-летний водитель

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят оперативную проверку, устанавливая обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Поздно вечером 6 мая, около 23:30, на участке дороги "Южное полукольцо" в районе первого километра произошла авария с участием автомобиля марки Renault Logan, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Водителем транспортного средства являлся 60-летний мужчина, который потерял контроль над машиной, врезался в металлический барьер ограждения и съехал в левую придорожную канаву. Полученные водителем повреждения оказались настолько тяжелыми, что он скончался прямо на месте аварии.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят оперативную проверку, устанавливая обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что по факту ДТП в Буграх с погибшим водителем проводится проверка. Около 00:00 на участке дороги у дома номер 1 по Второму Гаражному проезду 53-летний автомобилист, управлявший автомобилем китайской марки Haval, по невыясненным обстоятельствам потерял контроль над транспортным средством и съехал в придорожный кювет.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти