По факту ДТП в Буграх с погибшим водителем проводится проверка

53-летний автомобилист по невыясненным обстоятельствам потерял контроль над транспортным средством и съехал в придорожный кювет.

Ранним утром 5 мая в посёлке Бугры Всеволожского района Ленинградской области произошла авария, в результате которой скончался водитель легкового автомобиля, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Около 00:00 на участке дороги у дома номер 1 по Второму Гаражному проезду 53-летний автомобилист, управлявший автомобилем китайской марки Haval, по невыясненным обстоятельствам потерял контроль над транспортным средством и съехал в придорожный кювет.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, обнаружившие внутри салона транспортное средство тело владельца авто. Что послужило причиной трагедии, предстоит выяснить следователям. Расследованием занимается полиция, проводится соответствующая процессуальная проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Большевиков в ночном ДТП погибли 3 человека. По предварительной информации, в результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира (47-летний мужчина и неустановленная женщина) скончались на месте происшествия, еще одна неустановленная пассажирка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти