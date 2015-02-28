Смертельный наезд на велосипедиста в Выборгском районе Ленобласти обернулся уголовным делом

Ночью 3 марта в правоохранительные органы добровольно явился 42-летний генеральный директор компании, признавшийся в совершении данного преступления.

В субботу, 1 марта, в 19:30 на 33-м км трассы "Зеленогорск-Приморск-Выборг" в Выборгском районе Ленобласти неизвестный водитель сбил 36-летнего велосипедиста вне зоны пешеходного перехода и покинул место происшествия.

Велосипедист погиб на месте от полученных травм. Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения").

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, ночью 3 марта в правоохранительные органы добровольно явился 42-летний генеральный директор компании, признавшийся в совершении данного преступления. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что после ДТП петербургского водителя автобуса отправили за решётку на два месяца.

Фото: Piter.TV