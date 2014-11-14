  1. Главная
Петербуржец погиб в пьяной драке на проспекте Стачек
Сегодня, 9:21
Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Полиция Кировского района задержала участника смертельной драки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Потасовка произошла на проспекте Стачек 29 декабря. На месте наряд Госавтоинспекции обнаружил тело 52-летнего мужчины. У погибшего случился конфликт с нетрезвым незнакомцем. 

Неподалеку от места происшествия поймали местного жителя и рецидивиста 55 лет. Его доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Труп направлен в морг для установления причины смерти. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина жестоко избил петербуржца на Конюшенной площади. Пострадавшего госпитализировали в больницу. 

Фото: Piter.TV 

