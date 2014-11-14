Петербуржец погиб в пьяной драке на проспекте Стачек

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Полиция Кировского района задержала участника смертельной драки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Потасовка произошла на проспекте Стачек 29 декабря. На месте наряд Госавтоинспекции обнаружил тело 52-летнего мужчины. У погибшего случился конфликт с нетрезвым незнакомцем.

Неподалеку от места происшествия поймали местного жителя и рецидивиста 55 лет. Его доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

