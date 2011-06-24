Мужчина разбился на квадроцикле в Выборгском районе Ленобласти

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

В четверг, 12 февраля, в 17:40, на 90 км автодороги "Зеленогорск-Приморск-Выборг" произошла авария в лесном массиве. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что 43-летний мужчина потерял управление незарегистрированным квадроциклом марки OL-Motor, вследствие чего транспортное средство перевернулось.

В результате аварии пострадавший погиб на месте от полученных травм. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Фото: Piter.TV