Мужчина разбился на квадроцикле в Выборгском районе Ленобласти
Сегодня, 9:03
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

В четверг, 12 февраля, в 17:40, на 90 км автодороги "Зеленогорск-Приморск-Выборг" произошла авария в лесном массиве. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что 43-летний мужчина потерял управление незарегистрированным квадроциклом марки OL-Motor, вследствие чего транспортное средство перевернулось.

В результате аварии пострадавший погиб на месте от полученных травм. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на станции Рябово столкнулись легковушка и тепловоз. Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры начали проверку.

