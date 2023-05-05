На станции Рябово столкнулись легковушка и тепловоз

Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры начали проверку по факту ДТП на путях в Ленобласти. На станции Рябово 11 февраля легковой автомобиль выехал на полотно на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Транспортная прокуратура

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, к счастью, никто не пострадал.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура