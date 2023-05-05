  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На станции Рябово столкнулись легковушка и тепловоз
Сегодня, 16:48
171
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На станции Рябово столкнулись легковушка и тепловоз

0 0

Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры начали проверку по факту ДТП на путях в Ленобласти. На станции Рябово 11 февраля легковой автомобиль выехал на полотно на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось. 

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Транспортная прокуратура 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, к счастью, никто не пострадал. 

Ранее на Piter.TV: стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Петербург — Ручьи". Управлявший Volkswagen погиб на месте до приезда скорой помощи. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

Теги: дтп, рябово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии