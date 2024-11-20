В подвале детсада в Ленобласти нашли дворника без сознания. Он умер в больнице

Пострадавшего госпитализировали с подозрением на инсульт.

В Кингисеппском районе Ленобласти скончался дворник, которого нашли без сознания в подвале детского сада. Об этом пишет Neva.Today.

Мужчину 1960 года рождения обнаружили 18 ноября сотрудники дошкольного учреждения в поселке Кингисеппский. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на инсульт, однако оказалось, что его смерть наступила из-за травм, полученных при неустановленных обстоятельствах. Среди них – ушиб головного мозга, перелом затылочной кости и закрытая черепно-мозговая травма.

В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

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Фото: Piter.TV