Тело семиклассника нашли под окнами дома на аллее Евгения Шварца

Предварительное расследование показало, что школьник упал с общего балкона на 23-м этаже.

В Красногвардейском районе выясняют причины трагической гибели семиклассника.

Согласно информации АН "Оперативное прикрытие", тело 13-летнего мальчика было найдено в вторник, 19 ноября, примерно в 8:30 утра возле жилого дома на аллее Евгения Шварца.

Предварительное расследование показало, что школьник вышел из дома на улице Корнея Чуковского в 8:00, а в 8:10 зашел в подъезд здания и упал с общего балкона на 23-м этаже.

Семья погибшего неполная, благополучная, не состоит на учете. Мать мальчика работает менеджером на заводе по производству медицинской техники.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка умерла после посещения бассейна в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV