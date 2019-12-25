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Пенсионерка умерла после посещения бассейна в Красногвардейском районе
Сегодня, 8:36
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Пенсионерка умерла после посещения бассейна в Красногвардейском районе

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Петербурженку немедленно вытащили из воды и попытались оказать помощь, однако спасти женщину не удалось.

Утром в понедельник, 18 ноября, в Петербурге произошла трагедия: пожилая женщина умерла после посещения бассейна на улице Передовиков. Об этом сообщила "Фонтанка".

83-летняя пенсионерка внезапно почувствовала недомогание во время плавания.

Петербурженку немедленно вытащили из воды и попытались оказать помощь, однако спасти женщину не удалось — её сердце остановилось.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец опалил лицо и волосы из-за взорвавшейся урны.

Фото: Pxhere  (носит иллюстративный характер)

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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