Пенсионерка умерла после посещения бассейна в Красногвардейском районе

Утром в понедельник, 18 ноября, в Петербурге произошла трагедия: пожилая женщина умерла после посещения бассейна на улице Передовиков. Об этом сообщила "Фонтанка".
83-летняя пенсионерка внезапно почувствовала недомогание во время плавания.
Петербурженку немедленно вытащили из воды и попытались оказать помощь, однако спасти женщину не удалось — её сердце остановилось.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржец опалил лицо и волосы из-за взорвавшейся урны.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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