Пенсионерка умерла после посещения бассейна в Красногвардейском районе

Петербурженку немедленно вытащили из воды и попытались оказать помощь, однако спасти женщину не удалось.

Утром в понедельник, 18 ноября, в Петербурге произошла трагедия: пожилая женщина умерла после посещения бассейна на улице Передовиков. Об этом сообщила "Фонтанка".

83-летняя пенсионерка внезапно почувствовала недомогание во время плавания.

Петербурженку немедленно вытащили из воды и попытались оказать помощь, однако спасти женщину не удалось — её сердце остановилось.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец опалил лицо и волосы из-за взорвавшейся урны.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)