В Сочи смерч вышел из моря на берег и разнес пляж

Сегодня днем, 21 июля, в Сочи на один из пляжей налетел смерч, который разметал все на своем пути. Инцидент произошел в Адлеровском районе на набережной Олимпийского парка. В результате разгула стихии пляж был полностью уничтожен.
Очевидцы успели снять на видео, как вихрь поднимал и кружил в воздухе палатки, тенты, стулья и другие предметы. О пострадавших на данный момент неизвестно.
Сегодня ранее:Режим ЧС: Из-за ливней уральский город Нижние Серги ушел под воду (видео)
Видео: ВК, Отличные Люди Анапы _ ОЛА™| Анапа
Фото:Юг. МБХ медиа | Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все