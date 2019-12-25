В Сочи смерч вышел из моря на берег и разнес пляж

В сети опубликовано видео от очевидцев, которые сняли "проделки" стихии.

Сегодня днем, 21 июля, в Сочи на один из пляжей налетел смерч, который разметал все на своем пути. Инцидент произошел в Адлеровском районе на набережной Олимпийского парка. В результате разгула стихии пляж был полностью уничтожен.

Очевидцы успели снять на видео, как вихрь поднимал и кружил в воздухе палатки, тенты, стулья и другие предметы. О пострадавших на данный момент неизвестно.

Сегодня ранее:Режим ЧС: Из-за ливней уральский город Нижние Серги ушел под воду (видео)

Видео: ВК, Отличные Люди Анапы _ ОЛА™| Анапа

Фото:Юг. МБХ медиа | Новости