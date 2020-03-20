В Сочи появилась новая звезда в честь конкурса "Новая волна"

Организаторы рассказали, что не намерены закрывать проект.

В Сочи участники "Новой волны" 25 августа заложили памятную звезду. Церемония прошла на улице Навагинской.

Памятную звезду международного конкурса молодых исполнителей заложили мэр города Сочи Алексей Копайгородский и композитор Игорь Крутой, а также 11 финалистов "Новой волны" этого года из девяти стран мира.

Организаторы заявили, что конкурс "Новая волна" в 2022 году планируют провести на том же месте. Напомним, что конкурс "Новая волна" начал проводиться в 2002 году, 12 лет он проходил в Юрмале, затем переехал в Сочи.

Ранее в Сочинском дендрарии созрел смертельно ядовитый фрукт.

Видео: Telegram / Кубанские Новости