Тунг форда дал плоды в национальном парке в Сочи.

В Сочинском дендрарии созрел смертельно ядовитый фрукт, Об этом говорится в официальном аккаунте национального парка в Instagram. Специалисты пояснили, что говорят о плодах тунга Форда. Они опасны для человеческой жизни. Экзотическое растение внешне напоминает инжир.

Многим посетителям так и хочется сорвать с дерева аппетитный плод, попробовать его на вкус, однако администрация ФГБУ "Сочинский национальный парк" вновь напоминает: все части тунга, включая цветы и плоды, смертельно ядовиты. пресс-служба дендрария

Эксперт напомнили, что научное сообщество до сих пор не имеет противоядия против данного экзотического фрукта. Тунг Форда расположен в верхней части сочинского дендрария. Около опасного дерева размещены предупреждающие таблички.

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Фото и видео: Instagram/dendrariumsochi