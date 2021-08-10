В Сочинском дендрарии созрел смертельно ядовитый фрукт, Об этом говорится в официальном аккаунте национального парка в Instagram. Специалисты пояснили, что говорят о плодах тунга Форда. Они опасны для человеческой жизни. Экзотическое растение внешне напоминает инжир.
Многим посетителям так и хочется сорвать с дерева аппетитный плод, попробовать его на вкус, однако администрация ФГБУ "Сочинский национальный парк" вновь напоминает: все части тунга, включая цветы и плоды, смертельно ядовиты.
пресс-служба дендрария
Эксперт напомнили, что научное сообщество до сих пор не имеет противоядия против данного экзотического фрукта. Тунг Форда расположен в верхней части сочинского дендрария. Около опасного дерева размещены предупреждающие таблички.
В Московском зоопарке родился теленок краснокнижного овцебыка.
Фото и видео: Instagram/dendrariumsochi
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все