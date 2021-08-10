В зоопарке появилась самочка мускусного быка, занесенного в Красную книгу.

В Московском зоопарке родился теленок краснокнижного овцебыка. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения. Специалисты уточнили, что овцебыков также называют мускусными быками. Впервые их особь пополнила зоопарк в российской столице в 1972 году. Для дальнейшего размножения сотрудникам пришлось доставить в регион еще трех особей. Это произошло только в 2002 году.

Поскольку у нас всего одна племенная самка, детеныши появляются не каждый год. Этим летом, впервые с 2018 года, она снова произвела на свет теленка - маленькую самочку. Светлана Акулова, генеральный директор зоопарка

В настоящее время малышка питается молоком матери. Новорожденное животное весит 21 килограмм. В общей сложности н территории Московского зоопарка проживают четыре овцебыка, включая теленка.

В Московском зоопарке родился детеныш редких карманных кенгуру.

Фото и видео: Вконтакте/Московский зоопарк / Moscow zoo