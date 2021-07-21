Малыш появился на свет весной, но только сейчас покинул сумку матери.

В Московском зоопарке родился детеныш редких карманных кенгуру. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в социальной сети "Вконтакте". Специалисты пояснили, что речь идет о детеныше щетинохвостых бетонгов.

Это одни из редчайших видов кенгуру, он занесен в Международную Красную книгу и находится под угрозой исчезновения. По оценкам зоологов, численность щетинохвостых бетонгов в дикой природе не превышает шести тысяч особей. пресс-служба зоопарка Москвы

Генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова уточнила правительству города, что неофициально этих животных называют карманными кенгуру из-за их небольших размеров. Малыш родился еще весной, но три месяца находился в сумке матери. В этот момент новорожденный был размером с горошину. Сейчас он начинает осваиваться в окружающей среде. Постепенно малыш привыкает к взрослому рациону питания.

В зоопарке Владивостока начали выхаживать сразу десять ежат.

Фото и видео: Вконтакте/Московский зоопарк